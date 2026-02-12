Desporto | 12-02-2026 21:00
Ginásio Clube de Tomar organiza X Toneca Acro Cup
Foto Município de Tomar
Evento reúne centenas de ginastas no Pavilhão Municipal de Tomar.
O Ginásio Clube de Tomar (GCT) está a organizar a 10ª edição do Toneca Acro Cup. O evento vai decorrer no fim-de-semana de 13 a 15 de Fevereiro no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, em Tomar.
Em homenagem póstuma ao sócio fundador do GCT, António Antunes da Silva (Toneca), o evento gímnico reúne centenas de ginastas de vários clubes nacionais e internacionais.
