Pedro Patrício é recandidato à presidência da União

O presidente da direcção da União Desportiva de Santarém, Pedro Patrício, vai recandidatar-se ao cargo com o objectivo de consolidar o futuro do clube e afirmar o Ribatejo no mapa desportivo nacional. “Estabilidade, ambição e união” é o mote da candidatura do dirigente que preside desde 2023 ao emblema escalabitano, actualmente a disputar a fase de apuramento de campeão da Liga 3 de futebol.

A assembleia-geral eleitoral está marcada para dia 21 de Fevereiro, no Campo Chã das Padeiras. Os sócios podem votar entre as 10h30 e as 14h30. As listas devem dar entrada na sede do clube ou enviadas ao presidente da assembleia-geral até às 18h00 de dia 14 de Fevereiro.

Pedro Patrício estabelece como prioridades estratégicas a consolidação competitiva da equipa sénior de futebol nos campeonatos nacionais, assumindo que o objectivo passa por chegar à Liga 2. “Actualmente estamos dentro dos 44 melhores clubes nacionais. Vamos chegar aos 10 melhores. O caminho é difícil, mas sabemos qual é”, refere.

O presidente da UDS propõe-se ainda investir na qualificação técnica, melhoria de condições em parceria com as entidades municipais e criação de um modelo de transição eficaz da formação para a equipa principal, afirmando o clube como referência formadora na região. “Queremos continuar a formar, mas sempre para ganhar”, vinca, traçando como objectivo colocar uma ou duas equipas dos escalões jovens nos campeonatos nacionais.

Pretende ainda aumentar o número de sócios, fortalecer parcerias estratégicas e consolidar a sustentabilidade financeira como pilar essencial do futuro do clube. E também desenvolver projectos estruturados na área do envelhecimento activo da população, promovendo actividade física regular e inclusão social, bem como preparar um programa específico de combate à obesidade infantil, em articulação com escolas e entidades de saúde, reforçando o papel da UDS como agente activo na promoção de estilos de vida saudáveis.

Pedro Patrício nasceu no dia 22 de Novembro de 1977 em Santarém. Tem formação superior em radiologia e em gestão, desempenhando funções de gestor hospitalar no Grupo Luz Saúde. É também presidente da sociedade anónima desportiva que gere o futebol sénior do clube e jogou futebol federado nos escalões jovens da União de Santarém.