ADCB organiza 24º Torneio de Andebol Vila de Benavente

A Associação Desportiva e Cultural de Benavente (ADCB) organiza, entre 14 e 17 de Fevereiro, a 24.ª edição do Torneio de Andebol Vila de Benavente, iniciativa que se afirma no calendário do andebol de formação.

O torneio vai reunir centenas de jovens atletas, distribuídos pelos escalões de Manitas, Bambis, Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18, num programa competitivo que alia exigência desportiva e espírito formativo.

O prestígio da prova reflecte-se na qualidade das equipas participantes. Estão confirmadas formações do Sporting CP, SL Benfica, Belenenses, Vitória FC, Almada AC, AREPA, G.D. Marinhais, Juventude Morense, ADM-Muge, Esfera Andebol Masters e do clube anfitrião, a ADCB Benavente.

Para além da vertente competitiva, a edição deste ano aposta na valorização técnica e no convívio entre atletas, treinadores e dirigentes. No dia 15 de Fevereiro, domingo, pelas 20h30, realiza-se no Foyer do Cine-Teatro de Benavente uma acção de formação de treinadores subordinada ao tema “Escalões de Formação”, centrada em exemplos práticos e no desenvolvimento desportivo a longo prazo.

Já na noite de segunda-feira, 16 de Fevereiro, a partir das 22h00, o Centro Cultural de Benavente acolhe a Festa Jovem, momento de lazer reservado aos participantes do torneio, com animação do DJ Luís Marta.

Com esta 24.ª edição, a ADCB reafirma o compromisso com a promoção do desporto jovem e com a dinamização cultural e económica da vila, contando com o apoio das entidades locais e da Federação de Andebol de Portugal.