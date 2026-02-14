uma parceria com o Jornal Expresso
14/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 14-02-2026 15:00

Rio Maior recebe mais de 400 atletas no Mundial de Polo Aquático Sub-18

polo aquatico desporto piscina
foto ilustrativa
Cidade de Rio Maior recebe mais de 400 atletas e afirma-se como capital mundial do desporto jovem.

Rio Maior vai estar no centro do mundo do desporto entre 27 de Junho e 4 de Julho, ao acolher o Campeonato do Mundo de Polo Aquático Masculino Sub-18, uma das mais prestigiadas competições internacionais da modalidade. O evento realiza-se no Rio Maior Sports Centre e vai reunir mais de 400 jovens atletas oriundos de vários países, transformando a cidade numa montra internacional do talento emergente do polo aquático.
A competição é organizada pela World Aquatics, em parceria com a Federação Portuguesa de Natação, contando ainda com o apoio do município de Rio Maior, da Desmor e da Associação de Natação do Distrito de Santarém.
A realização do campeonato reforça a projecção internacional de Rio Maior enquanto destino privilegiado para grandes eventos desportivos, consolidando o estatuto do complexo desportivo como infraestrutura de excelência. Para além do impacto mediático, prevê-se também um efeito positivo na economia local, com hotelaria, restauração e comércio a beneficiarem da presença de atletas, equipas técnicas e visitantes.

    Fotogaleria

