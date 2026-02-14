uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 14-02-2026 12:00

Vila Chã de Ourique volta a ser capital da formação no ciclismo nacional

A organização espera atrair equipas de todo o país a Vila Chã de Ourique - foto DR
Vila Chã de Ourique volta a afirmar-se como palco maior da formação no ciclismo nacional ao receber, no dia 1 de Maio, a 39.ª edição do Circuito Nacional de Ciclismo, uma iniciativa organizada pela ACAS.

Vila Chã de Ourique prepara-se para receber, no dia 1 de Maio, a 39.ª edição do Circuito Nacional de Ciclismo, uma iniciativa dedicada à formação que promete voltar a encher as ruas da localidade com centenas de atletas, numa verdadeira festa do desporto e numa sentida homenagem a Valdemar Venâncio Crespo. Organizado pela ACAS – Associação Comunitária de Assistência Social de Vila Chã de Ourique, o evento arranca às 9h00 no pavilhão de festas da freguesia e tem como principal objectivo contribuir para a formação de equipas nacionais de vários escalões. Esta edição presta homenagem a Valdemar Venâncio Crespo, primeiro presidente da junta de freguesia no período pós-25 de Abril e figura determinante na criação da ACAS.
A jornada desportiva é organizada em parceria com a Associação de Ciclismo de Santarém, responsável pelo contacto com equipas e atletas. Embora não esteja integrada no circuito oficial da federação, trata-se de uma prova de âmbito regional que, à semelhança de anos anteriores, deverá contar com a participação de cerca de 400 atletas. A entrada é livre e não existem custos de inscrição nas provas.
O percurso mantém o traçado habitual, com partida e chegada no pavilhão de festas de Vila Chã de Ourique, e as competições decorrem ao longo do dia, divididas por escalões. Durante a manhã realizam-se provas destinadas às crianças, acompanhadas pelos pais, ficando a tarde reservada aos restantes escalões, juniores, cadetes, masters, elites e femininos. Está prevista uma pausa para almoço, organizada no pavilhão de festas, com custo associado. A organização espera atrair equipas de todo o país, reforçando o papel de Vila Chã de Ourique como referência no apoio à formação no ciclismo e como palco privilegiado para a celebração do desporto e da memória de figuras marcantes da comunidade.

