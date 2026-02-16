uma parceria com o Jornal Expresso
16/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 16-02-2026 10:00

Trail Terras do Sardão com inscrições abertas

atletismo corta mato
foto ilustrativa
Evento desportivo decorre no dia 31 de Maio em Sardoal.

Estão abertas, até ao dia 20 de Maio, as inscrições para o XI Trail Terras do Sardão, que se realiza no dia 31 do mesmo mês, em Sardoal. A iniciativa desportiva vai contar com três percursos competitivos de diferentes níveis de dificuldade: Mini Trail (11 km), Trail Curto (17 km) e Trail Longo (30 km). Paralelamente, vai ter lugar uma caminhada com a distância de 11 quilómetros.
Organizado pela Câmara de Sardoal, o evento conta com a parceria do Grupo Desportivo “Os Lagartos” e com o envolvimento de várias colectividades do concelho. O Trail“Terras do Sardão tem vindo a afirmar-se como uma referência no calendário desportivo regional, promovendo não só a prática de actividade física, mas também a valorização do património natural e paisagístico do concelho. As inscrições devem ser efectuadas através do site Trilho Perdido.

