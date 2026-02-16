uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 16-02-2026

União de Santarém entra a vencer na fase de subida da Liga 3

FOTO - FPF
Ribatejanos venceram fora o Trofense e estão no topo da tabela.

A União de Santarém estreou-se da melhor forma na fase de subida da Liga 3 em futebol, com uma vitória fora de portas por 2-1 no terreno do Trofense, depois do adiamento do jogo da primeira jornada frente ao Mafra. Bruno Ventura e Manu marcaram os golos dos escalabitanos, que estão no topo da tabela com três pontos e um jogo disputado, tal como Mafra e Académica de Coimbra. Os dois primeiros ascendem directamente à II Liga e o terceiro disputa um playoff de promoção com o antepenúltimo da II Liga de futebol profissional.
Na próxima jornada, a União de Santarém recebe o Vitória de Guimarães B, em jogo agendado para sábado, 21 de Fevereiro.

