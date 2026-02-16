uma parceria com o Jornal Expresso
16/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 16-02-2026 15:00

Vila Franca de Xira vai receber caminhada por percursos históricos

caminhada
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento, que visa celebrar o dia internacional da mulher, está agendado para 8 de Março e envolve uma caminhada de 2,7 quilómetros.

O Município de Vila Franca de Xira promove, no dia 8 de Março, pelas 09h30, uma caminhada de 2,7 km, com duas subidas de grau 3 (dificuldade média), entre o Centro Equestre da Lezíria Grande (Povos, Vila Franca de Xira) e o Convento de Santo António, situado na localidade da Loja Nova (Vila Franca de Xira). A iniciativa, inserida no Programa Nacional de Marcha e Corrida “Caminhos com História” do qual o município faz parte, é dirigida à população em geral e visa celebrar o Dia Internacional da Mulher. Os participantes vão ter a oportunidade de percorrer caminhos verdejantes com vistas únicas sobre a Lezíria Ribatejana e o Rio Tejo. O município disponibiliza transporte aos participantes e a participação na actividade é gratuita, com a idade mínima de participação de 10 anos e limitada a 45 participantes. As inscrições devem ser efectuadas até às 15h00 do dia 5 de Março para o e-mail desporto@cm-vfxira.pt, indicando nome, data de nascimento, localidade e contacto telefónico.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar