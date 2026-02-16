Vila Franca de Xira vai receber caminhada por percursos históricos
Evento, que visa celebrar o dia internacional da mulher, está agendado para 8 de Março e envolve uma caminhada de 2,7 quilómetros.
O Município de Vila Franca de Xira promove, no dia 8 de Março, pelas 09h30, uma caminhada de 2,7 km, com duas subidas de grau 3 (dificuldade média), entre o Centro Equestre da Lezíria Grande (Povos, Vila Franca de Xira) e o Convento de Santo António, situado na localidade da Loja Nova (Vila Franca de Xira). A iniciativa, inserida no Programa Nacional de Marcha e Corrida “Caminhos com História” do qual o município faz parte, é dirigida à população em geral e visa celebrar o Dia Internacional da Mulher. Os participantes vão ter a oportunidade de percorrer caminhos verdejantes com vistas únicas sobre a Lezíria Ribatejana e o Rio Tejo. O município disponibiliza transporte aos participantes e a participação na actividade é gratuita, com a idade mínima de participação de 10 anos e limitada a 45 participantes. As inscrições devem ser efectuadas até às 15h00 do dia 5 de Março para o e-mail desporto@cm-vfxira.pt, indicando nome, data de nascimento, localidade e contacto telefónico.