Desporto | 17-02-2026 18:00
Académica de Rio Maior com dois pódios em ginástica acrobática
A Associação Académica Desportiva de Rio Maior começou a nova época com dois pódios, em ginástica acrobática, na primeira prova da temporada, realizada em Tomar.
A Associação Académica Desportiva de Rio Maior (AADRM) começou a época da melhor forma, com dois pódios, na modalidade de ginástica acrobática. A prova realizou-se no dia 15 de Fevereiro, domingo, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, em Tomar. Inês e Lara Mónico conquistaram o 1.º lugar em Nível 3 – Pares Femininos. O trio composto por Sara Santos, Maria Inês Correia e Mariana Silva assegurou a medalha de bronze, com o 3.º lugar em Nível 2 – Grupos Femininos. A prova contou com organização do Ginásio Clube de Tomar e da Associação de Ginástica de Santarém.
