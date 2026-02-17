Capitão do Sporting, Salvador Salvador, regressou a Samora Correia com o coração cheio

O regresso de Salvador Salvador a Samora Correia ficou marcado por uma forte carga emocional, durante o jogo entre o Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC) e o Sporting Clube de Portugal, disputado a 5 de Fevereiro, a contar para os 16 avos de final da Taça de Portugal. O encontro, que terminou com a vitória da equipa leonina por 19-42, coincidiu com as comemorações dos 38 anos do clube samorense e transformou-se numa noite de homenagem ao atleta que ali iniciou o percurso desportivo.

“Foi um jogo muito especial por poder voltar a estar na minha terra, voltar a jogar no clube que me apoiou, que me criou e que me deu todas as bases”, afirmou Salvador Salvador, sublinhando a importância do reencontro com o NASC. No final da partida, o internacional português dirigiu-se à bancada onde tinha uma presença especial, a da filha de seis meses de idade. “Poder ver a minha família na bancada, ver a minha filha pela primeira vez a ver-me jogar, encontrar amigos e caras conhecidas, faz deste dia um dia extremamente feliz para mim”, acrescentou.

Formado no Núcleo de Andebol de Samora Correia, o atleta regressou ao pavilhão agora como capitão da equipa principal do Sporting e referência da selecção nacional. Nas bancadas, várias faixas assinalaram o momento, entre elas “Salvador, esta é e sempre será a tua casa” e “Da base ao sucesso”, lema que acompanhou o anúncio da criação da Escola de Andebol Salvador Salvador, um projecto que reforça a ligação entre o jogador e o clube da terra.

“É um privilégio completo ser homenageado mais uma vez na minha terra, neste pavilhão, por este clube. Este clube para mim é família”, sublinhou o internacional português, que agradeceu publicamente a homenagem e destacou a relação próxima que mantém com o NASC. “Tenho familiares a jogar aqui, venho muitas vezes ao pavilhão apoiar o clube e vivo em Samora Correia. Sinto-me completamente realizado e extremamente feliz”, afirmou.

O regresso a casa aconteceu poucos dias depois de Salvador Salvador ter integrado a equipa All-Star do Campeonato da Europa, onde foi distinguido como melhor defensor da competição, numa prova em que Portugal alcançou o quinto lugar, a melhor classificação de sempre.

Encontro com alunos adiado

Antes do jogo em Samora Correia, previa-se um momento de proximidade com a comunidade escolar. Salvador Salvador estava convidado para uma sessão de partilha com alunos do Curso Profissional de Desporto da Escola Secundária de Benavente, integrada nas Oficinas Criativas de Inteligência Emocional do Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar, dinamizado pela EMIC – Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária.

Contudo, os efeitos do mau tempo e o consequente encerramento das escolas no concelho de Benavente obrigaram ao adiamento da iniciativa, que tinha como objectivo inspirar os jovens através de um percurso marcado pelo trabalho, resiliência e responsabilidade. A sessão deverá ser reagendada, mantendo-se a intenção de levar aos alunos o testemunho de um atleta local que chegou ao mais alto nível do andebol nacional e internacional.