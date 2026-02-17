Criação de SAD do Fazendense usada para burlar investidor de Inglaterra

O esquema envolve um empresário desportivo português nascido no Congo, acusado de burla qualificada, e um empresário de Manchester (Inglaterra) director-geral de uma empresa sedeada na Costa do Marfim do ramo de gestão de carreiras de atletas, que é a vítima. A Associação Desportiva Fazendense, do concelho de Almeirim, e o seu presidente António Botas Moreira, foram arrastados para a artimanha que o Ministério Público de Santarém diz ter sido engendrada por Eurico Teixeira, que detém uma empresa de assessoria desportiva a clubes e atletas profissionais de futebol, fazendo também negócios de representação e consultadoria.

Os dois empresários conheceram-se em 2014 num evento para agentes de jogadores que decorreu em Lisboa. Sete anos depois o empresário residente em Inglaterra, Severin Bohui, contacta o empresário residente na zona da grande Lisboa a mostrar interesse em investir num clube português, tendo este indicado o clube de Fazendas de Almeirim, dizendo que era da sua confiança e que conhecia o presidente há alguns anos. No dia 25 de Abril de 2021 o empresário português dá conta que o custo de criação da SAD (Sociedade Anónima Desportiva) do Fazendense custaria cerca de 150 mil euros e que tinha de ser feito um adiantamento de 30 mil euros para garantir a compra do clube.

Segundo a investigação, Eurico Teixeira elaborou então um plano para se apoderar do dinheiro que o investidor metesse no clube, bem como ficar com as acções dele quando a SAD fosse criada. Refere o Ministério Público que Eurico Teixeira convenceu o empresário de Manchester a ser o intermediário de todos os contactos e negociações, por razões linguísticas, já que o presidente do clube apenas fala português, bem como pela distância. Conseguiu ainda que o investidor aceitasse que as transferências bancárias fossem feitas para a conta da sua empresa.

Durante o processo houve várias trocas de correspondência por correio electrónico, sendo que num dos e-mails constava as condições, em que o investidor ficaria com 80% das acções da SAD e as restantes seriam da Associação Desportiva Fazendense. O empresário português enviou também um protocolo com os termos dos pagamentos, em três fases, sendo que os dois primeiros pagamentos decorriam no ano de 2022 e o terceiro até final de Junho de 2023.

O arguido ainda em 2021 comunicou ao empresário de Inglaterra que havia necessidade de antecipar a criação da SAD, alegando que ia entrar em vigor uma lei que criava uma entidade fiscalizadora de verificação da idoneidade e de eventuais conflitos de interesses dos investidores. Em Novembro desse ano foi marcado um encontro que tinha em vista a realização da escritura em Santarém, mas a constituição da sociedade não se concretizou, segundo o Ministério Público, porque a notária não compareceu. Aproveitando a situação, Eurico Teixeira conseguiu que Severin Bohui lhe passasse uma procuração com poderes para o representar na constituição da sociedade.

A escritura acabou e os estatutos da SAD foram feitos sem conhecimento prévio do gestor de carreiras. O empresário português veio depois justificar que tinha subscrito 160 mil acções em seu nome porque o investidor não tinha um número de contribuinte (NIF) português. Para contornar a situação e passar as acções para Severin Bohui exigiu mais 110 mil euros, sendo que este acabou por obter o NIF pelos seus próprios meios, queixando-se que o arguido não fez a transferência das acções nem devolveu o dinheiro que lhe tinha sido transferido, acumulando um prejuízo de 164 mil euros.