uma parceria com o Jornal Expresso
18/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 18-02-2026 21:00

Rafaela Mendes com dois pódios em prova internacional no Jamor

Rafaela Mendes com dois pódios em prova internacional no Jamor
FOTO - CNTN
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Clube de Natação de Torres Novas alcançou recordes pessoais e dois pódios por Rafaela Mendes no Arena Lisbon International Meeting, que reuniu centenas de atletas de elite.

O Clube de Natação de Torres Novas voltou a marcar presença numa das competições de natação mais exigentes do calendário nacional, com a atleta Rafaela Mendes a conseguir dois pódios e vários recordes pessoais na prova Arena Lisbon International Meeting 2026, que reuniu centenas de atletas de elite.
A prova decorreu nos dias 14 e 15 de Fevereiro nas piscinas olímpicas do Complexo Desportivo do Jamor, juntando 769 nadadores provenientes de dez países. Entre os participantes estiveram atletas medalhados em competições internacionais e recordistas mundiais, confirmando o elevado nível competitivo do evento. O CNTN apresentou-se com os nadadores Rafaela Mendes, Lourenço Geada, Afonso Evaristo, Simão Oliveira, Afonso Pinho e João Pires, que realizaram um conjunto de provas considerado positivo pela equipa técnica.
O maior destaque foi mais uma vez para Rafaela Mendes, que subiu ao pódio nas provas de 50 e 100 metros costas, alcançando respectivamente o terceiro e o segundo lugar, ambos com novos recordes pessoais. Estes resultados reforçam uma sequência de boas prestações da atleta e confirmam tempos de acesso a competições internacionais. Quatro dos atletas alcançaram também recordes pessoais e os restantes nadaram muito perto das suas melhores marcas, indicadores encorajadores nesta fase da época.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar