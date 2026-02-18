Ribatejo corre para a linha da frente do trail running nacional

Do Tejo às Serras de Aire e Candeeiros, há um território inteiro para correr. O Circuito de Trail do Ribatejo soma milhares de atletas, enche aldeias, vilas e cidades e transforma o distrito de Santarém num dos principais destinos nacionais da modalidade.

O Ribatejo está a afirmar-se como um dos grandes palcos do trail running em Portugal, impulsionado pelo crescimento do Circuito de Trail do Ribatejo (CTR), competição gerida pela associação RibaTrail que, ao longo do ano, mobiliza milhares de atletas e visitantes ao distrito de Santarém. Mais do que um conjunto de provas, o CTR tornou-se num verdadeiro motor de dinamização regional. Ao longo das 12 etapas do circuito, são contabilizadas cerca de 10 mil inscrições acumuladas por época, envolvendo aproximadamente nove mil atletas únicos. Números que se reflectem directamente na hotelaria, restauração e alojamento local, sobretudo em épocas tradicionalmente de menor procura turística.

De pequenas localidades como Abitureiras a centros urbanos como Santarém e Abrantes, o trail running leva visitantes, promove o património natural e dá a conhecer a gastronomia ribatejana. Os percursos atravessam as Serras de Aire e Candeeiros e acompanham as margens do Tejo, sob o lema “deixar apenas pegadas”, numa aposta assumida em provas seguras e sustentáveis.

A actual direção do circuito aponta como prioridades a democratização da modalidade e o reforço do associativismo, sustentando o crescimento do projecto em parcerias institucionais e privadas. Entre os apoios destacam-se o município de Santarém, a empresa municipal Viver Santarém e patrocinadores como a Imporlux e a Runextrem, que contribuem para elevar o padrão técnico e organizativo das provas.

O percurso de consolidação foi celebrado na Gala do CTR, realizada a 13 de Fevereiro, em Santarém, que reuniu atletas, organizadores e entidades oficiais. Foram distinguidos os “Finalistas”, que completaram pelo menos sete provas, e os “Totalistas”, presentes em praticamente todo o calendário competitivo, num momento que reforçou o espírito de camaradagem que a organização descreve como a “família CTR”.