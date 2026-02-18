Seniores femininas do Santarém Basket entram na 2ª fase a ganhar
A equipa sénior feminina do Santarém Basket iniciou da melhor forma a segunda fase do Campeonato Nacional 2ª Divisão Feminina de Basquetebol, com uma expressiva vitória sobre o Odivelas Basket por 63- 33.
Já a equipa Sub 18 feminina cumpriu o primeiro jogo completo do campeonato nacional, com derrota em Albufeira perante o Imortal por 70-62, num jogo em que a formação de Santarém não pôde contar com algumas atletas importantes.
Nota para a participação do Torneio Nacional de Gondomar, Sub 12, com a equipa masculina a marcar presença honrosa (3 vitórias e 3 derrotas) no torneio promovido pelo clube 5Basket que decorreu no Multiusos de Gondomar nos dias 14 e 15 de fevereiro.
Em jogo particular a equipa Sub 16-B masculina do Santarém Basket saiu derrotada perante o BC Tomar (58 x 62) no sábado 14 fevereiro na Nave de Santarém.