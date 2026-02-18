uma parceria com o Jornal Expresso
18/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 18-02-2026 12:00

Voto de pesar em Azambuja pelo falecimento de Fernando Mamede

Atleta recordista é o padrinho do Centro de Marcha e Corrida de Azambuja, tendo também participado na organização e promoção do atletismo naquele concelho.

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou, na reunião pública de 18 de Fevereiro, um voto de pesar pelo falecimento de Fernando Mamede, um dos maiores nomes do desporto e do atletismo nacional. O antigo atleta do Sporting, que participou em três Jogos Olímpicos e foi recordista europeu e mundial, morreu aos 74 anos.

“A sua memória permanecerá viva no património desportivo de Azambuja onde recordaremos com gratidão os anos em que colaborou na organizaçao de provas, no grande prémio de atletismo de Azambuja e dinamização de corta-matos escolares”, destaca a nota lida pelo presidente do município, Silvino Lúcio.

Fernando Mamede, lembra o voto de pesar, foi também generoso ao aceitar o “convite desta câmara para ser o padrinho do Centro de Marcha e Corrida de Azambuja”, inaugurado em Abril de 2019. “É por tudo isto que deixa em Azambuja amizades e o reconhecimento público de todos”, é sublinhado no voto, onde se endereçam sentidas condolências à família e amigos de Fernando Mamede.

