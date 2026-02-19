uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 19-02-2026 10:00

Cartaxo no pódio nacional do Tiro com Arco

Duas medalhas de bronze colocaram o Cartaxo no mapa do tiro com arco nacional. Elisabete Janeiro e João Rodrigues subiram ao pódio no Campeonato Nacional de Sala, em Vila do Conde, confirmando a qualidade do trabalho desenvolvido no concelho.

Dois atletas do concelho do cartaxo subiram ao pódio no Campeonato Nacional de Sala da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, trazendo para casa duas medalhas de bronze e confirmando o bom momento da modalidade na região. A final four decorreu a 15 de Fevereiro, no Pavilhão Desportivo de Vila do Conde, onde os arqueiros do Ateneu Artístico Cartaxense mostraram nervos de aço frente à elite nacional.
A atleta Elisabete Janeiro conquistou a medalha de bronze na categoria individual de Arco Barebow, escalão Séniores Senhoras. Apesar de não ter alcançado a final, garantiu o terceiro lugar do pódio numa prova marcada por elevado nível competitivo. A segunda medalha chegou na prova de equipas mistas de Arco Barebow, escalão Séniores. Elisabete Janeiro e João Rodrigues uniram forças e asseguraram novo bronze para o Cartaxo, confirmando a consistência da dupla ao longo da competição.
Também em destaque esteve Rodrigo Henriques, que alcançou o quarto lugar no escalão Cadetes Homens, em Arco Recurvo Olímpico, na vertente individual. O jovem atleta perdeu o duelo de acesso à final e, depois, a disputa pela medalha de bronze, ficando à porta do pódio, mas deixando sinais claros de futuro promissor. Os atletas integram a equipa Paulo Archery e contaram com o apoio da Câmara Municipal do Cartaxo para participar na competição nacional.

