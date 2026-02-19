uma parceria com o Jornal Expresso
21/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 19-02-2026 18:00

Emoção até ao último penálti decide quem vai às meias-finais da Taça do Ribatejo

futebol
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Quatro equipas, um sonho e duas decisões nos penáltis. A Taça do Ribatejo voltou a mostrar que no futebol distrital não faltam emoção e dramatismo.

A Taça do Ribatejo voltou a provar que é a prova das surpresas, da garra e dos nervos de aço. No domingo, 15 de Fevereiro, ficaram definidos os quatro emblemas que continuam a sonhar com o troféu: Mação, A.D.R.C. Vasco da Gama, Fazendense e Moçarriense. Houve goleadas, empates sofridos e decisões dramáticas nas grandes penalidades.
A A.D. Mação garantiu o apuramento da forma mais dramática. Depois do empate 1-1 frente ao G.D. Pontével no tempo regulamentar, a decisão foi para as grandes penalidades. A formação maçaense levou a melhor por 9-8, num verdadeiro teste aos nervos e à eficácia. Já a A.D.R.C. Vasco da Gama não deu margem para dúvidas e venceu a Casa do Povo do Pego por expressivos 4-0, carimbando o passaporte para as meias-finais com uma exibição autoritária. A A.D. Fazendense também seguiu em frente com uma vitória convincente. Frente ao A.C. Pernes, a equipa das Fazendas de Almeirim venceu por 5-0, mostrando argumentos claros na corrida ao troféu. O C.C.R.D. Moçarriense também precisou de recorrer às grandes penalidades para afastar o C.D. Torres Novas. Depois do empate 1-1 no tempo regulamentar, os moçarrienses foram mais eficazes da marca dos 11 metros, vencendo por 4-2.

Meias-finais já têm datas

A primeira mão das meias-finais está marcada para 18 de Março, com o Moçarriense a receber o Vasco da Gama e o Mação a defrontar o Fazendense. A segunda mão joga-se a 3 de Abril, em duelos que prometem manter viva a emoção até ao último apito.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar