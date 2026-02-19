uma parceria com o Jornal Expresso
 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 19-02-2026 18:33

Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo visita Complexo dos Camarinhais em Benavente

A deslocação ao concelho de Benavente incluiu uma análise às condições técnicas e ao trabalho desenvolvido na promoção do atletismo.

O Complexo Desportivo dos Camarinhais, em Benavente, recebeu a visita do presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Domingos Castro, que se deslocou ao concelho para conhecer de perto as infraestruturas municipais e o trabalho desenvolvido na promoção da modalidade.
O responsável máximo pelo atletismo nacional esteve acompanhado por Tiago Madureira, técnico de Provas Combinadas da federação, numa visita, que terá permitido avaliar as condições técnicas do equipamento e o potencial do espaço para acolher iniciativas e estágios ligados à modalidade.
