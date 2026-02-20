Desporto | 20-02-2026 18:00
Arqueiros de Santarém conquistam dois pódios em Óbidos
FOTO - DR
A Secção de Tiro com Arco do Rugby Clube de Santarém participou com sete atletas na segunda etapa do Campeonato de Sala da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal, tendo conquistado dois pódios por José Piteira, 1º lugar em BHR Júnior Masculino e Cátia Carlos, 3º lugar em BHR Adulto Feminino. A prova, que decorreu em Óbidos, contou com mais de sessenta participantes em representação de treze clubes.
