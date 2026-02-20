uma parceria com o Jornal Expresso
20/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 20-02-2026

Gémeos de Tomar fazem história no judo nacional

Afonso e Guilherme Reis protagonizaram um momento inédito no judo nacional ao disputarem entre si a final do Campeonato Nacional de Juniores 2026, na categoria de -60 kg, levando a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais a conquistar, em simultâneo, os dois lugares mais altos do pódio.

O Campeonato Nacional de Juniores ficou marcado por um feito histórico para a secção de judo da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Afonso Reis e Guilherme Reis, irmãos gémeos, alcançaram a final da categoria de -60 kg após um percurso irrepreensível, vencendo todos os combates até ao derradeiro confronto, que colocou frente a frente dois atletas da mesma equipa e ainda por cima irmãos.
A final terminou com a vitória de Afonso Reis, que se sagrou campeão nacional, enquanto Guilherme Reis conquistou o título de vice-campeão, selando um pódio duplamente simbólico para o clube e para o judo nacional.
Também em destaque esteve Vicente Silva, atleta ainda do escalão de cadetes, que competiu num escalão superior. Na categoria de -81 kg, o judoca terminou no 7.º lugar, depois de um percurso competitivo, ficando perto de discutir a medalha de bronze na repescagem, demonstrando maturidade competitiva e capacidade para enfrentar adversários mais experientes.

Fotos DR
