21/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 21-02-2026

Pedro Patrício reeleito presidente da União de Santarém

Pedro Patrício - foto arquivo O MIRANTE
Pedro Patrício foi reeleito presidente da direcção da União Desportiva de Santarém, no acto eleitoral realizado no sábado, 21 de Fevereiro.

Pedro Patrício foi reeleito presidente da direcção da União Desportiva de Santarém, no acto eleitoral realizado no sábado, 21 de Fevereiro. Num total de 1.410 votos, a única lista concorrente contou com 96,5% de votos a favor. Como vice-presidentes da direcção foram eleitos Hugo Ribeiro, Luís Carvalho e Pedro Bastos. Margarida Monteiro é a tesoureira.
A mesa da assembleia-geral tem como presidente Mário Amoroso e é ainda composta por Cláudia Afonso e Luís Ferreira, como secretários. O conselho fiscal é liderado por José Marques, contando ainda com os vogais José Teodósio e João Fonseca.


