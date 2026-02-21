uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 21-02-2026 15:00

Rio Maior entra a ganhar e abre época de ginástica com ouro e bronze em Tomar

foto ilustrativa
A Associação Académica Desportiva de Rio Maior entrou na nova época de ginástica acrobática com dois lugares de pódio na primeira prova da temporada, disputada em Tomar.

A nova época arrancou com o pé direito para a Associação Académica Desportiva de Rio Maior. Na primeira prova da temporada de ginástica acrobática, realizada em Tomar, o clube subiu por duas vezes ao pódio e deixou sinais claros de ambição para os próximos meses. A competir no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, em Tomar, no dia 15 de Fevereiro, a Associação Académica Desportiva de Rio Maior (AADRM) destacou-se entre as várias formações presentes, confirmando o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na modalidade.
O maior feito da jornada pertenceu à dupla Inês e Lara Mónico, que conquistou a medalha de ouro em Nível 3 – Pares Femininos, alcançando o 1.º lugar da classificação. Também o trio composto por Sara Santos, Maria Inês Correia e Mariana Silva garantiu presença no pódio, ao assegurar a medalha de bronze com o 3.º lugar em Nível 2 – Grupos Femininos.
Além dos lugares cimeiros, a AADRM somou ainda classificações meritórias. Em Nível 4 – Grupos Femininos, Carlota Lobão, Elizabeta e Maria Leonor alcançaram o 6.º lugar. Em Nível 3 – Pares Femininos, Joana Costa e Margarita Sardo terminaram na 5.ª posição, enquanto Mariana Duarte e Constança Domingos fecharam a prova em 6.º lugar. Já em Nível 2 – Grupos Femininos, o trio formado por Diana Fernandes, Érica Filipe e Leonor Monteiro classificou-se em 8.º lugar. A competição foi organizada pelo Ginásio Clube de Tomar, em parceria com a Associação de Ginástica de Santarém, reunindo atletas de vários clubes da região.

