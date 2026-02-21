Desporto | 21-02-2026 19:00
União de Santarém cede em casa frente ao Vitória de Guimarães B
Foi a primeira derrota dos ribatejanos na fase de subida da Liga 3 em futebol.
A União de Santarém perdeu em casa na manhã deste sábado contra o Vitória de Guimarães B, num jogo da fase de subida da Liga 3 de futebol que levou muitos sócios e adeptos ao Campo Chã das Padeiras. O desafio teve poucas oportunidades de golo e foi quase sempre controlado pelos minhotos.
O único golo da partida foi apontado por Verdi aos 53 minutos. Os ribatejanos tiveram a melhor oportunidade para empatar já no período de compensação, num cabeceamento que passou muito perto da baliza vimaranense. Ao intervalo foi prestada homenagem a Rogério Vasconcelos, antiga glória do emblema escalabitano, recentemente falecido.
