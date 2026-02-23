Inscrições para o Grande Prémio da Páscoa de Atletismo em Constância

O 36º Grande Prémio da Páscoa de Atletismo de Constância e a 16ª Caminhada estão agendadas para dia 4 de Abril. O evento promete voltar a juntar centenas de atletas e praticantes de atividade física de todas as idades. A prova principal, o 36.º Grande Prémio da Páscoa, será disputada na distância de 10 quilómetros, num percurso praticamente plano, certificado pela Comissão Nacional de Estrada, Corta-Mato e Montanha, e com partida marcada para as 10h25. A competição é aberta aos escalões de juniores, seniores e veteranos, em ambos os sexos, sendo tradicionalmente muito apreciada pelos atletas pelas características do traçado.

Em simultâneo realiza-se a 16.ª Caminhada, numa distância aproximada de 6 quilómetros, sem classificação, destinada a um público cada vez mais alargado que procura o convívio e a prática desportiva informal. O programa inclui ainda provas para os escalões mais jovens, com início a partir das 9h30, com inscrições gratuitas. Para estes participantes estão previstas taças, medalhas e t-shirts, sendo também atribuídas taças às dez primeiras equipas classificadas.

Na prova de 10 km estarão em disputa diversos troféus e taças, tanto para a classificação geral como para os diferentes escalões. Todos os atletas inscritos recebem um kit com saco alusivo ao evento, t-shirt e uma lembrança da prova, enquanto os participantes da caminhada têm igualmente direito a t-shirt.