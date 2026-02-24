uma parceria com o Jornal Expresso
24/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 24-02-2026

Academia de Tomar em destaque no Nacional Indoor de Arco Histórico

1 / 8
Academia de Tomar em destaque no Nacional Indoor de Arco Histórico
2 / 8
Academia de Tomar em destaque no Nacional Indoor de Arco Histórico
3 / 8
Academia de Tomar em destaque no Nacional Indoor de Arco Histórico
4 / 8
Academia de Tomar em destaque no Nacional Indoor de Arco Histórico
5 / 8
Academia de Tomar em destaque no Nacional Indoor de Arco Histórico
6 / 8
Academia de Tomar em destaque no Nacional Indoor de Arco Histórico
7 / 8
Academia de Tomar em destaque no Nacional Indoor de Arco Histórico
8 / 8
Academia de Tomar em destaque no Nacional Indoor de Arco Histórico
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Academia de Arco e Besta Históricos da Associação Thomar Honoris esteve em evidência no Campeonato Indoor/Sala 2026, realizado em Ourém, ao conquistar um título nacional e mais dois lugares de relevo.

A Academia de Arco e Besta Históricos da Associação Thomar Honoris participou no Campeonato Indoor/Sala 2026 em Ourém e conquistou um título e mais dois lugares de relevo. A competição reuniu atletas de vários pontos do país. Carla Paes alcançou o 1.º lugar em Longbow Femininos, enquanto Pedro Gil subiu ao 2.º lugar do pódio em Longbow Masculinos. Já Hugo Paes terminou a prova na 4.ª posição, também na categoria de Longbow Masculinos.
Segundo a associação, estes resultados são fruto de uma aposta contínua na formação, no treino regular e na valorização das práticas históricas, em particular do tiro com arco tradicional, uma área que tem registado crescimento sustentado dentro das atividades da Thomar Honoris.

FOTOS DR
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar