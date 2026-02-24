Academia de Tomar em destaque no Nacional Indoor de Arco Histórico

A Academia de Arco e Besta Históricos da Associação Thomar Honoris participou no Campeonato Indoor/Sala 2026 em Ourém e conquistou um título e mais dois lugares de relevo. A competição reuniu atletas de vários pontos do país. Carla Paes alcançou o 1.º lugar em Longbow Femininos, enquanto Pedro Gil subiu ao 2.º lugar do pódio em Longbow Masculinos. Já Hugo Paes terminou a prova na 4.ª posição, também na categoria de Longbow Masculinos.

Segundo a associação, estes resultados são fruto de uma aposta contínua na formação, no treino regular e na valorização das práticas históricas, em particular do tiro com arco tradicional, uma área que tem registado crescimento sustentado dentro das atividades da Thomar Honoris.

FOTOS DR