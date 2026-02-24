uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 24-02-2026

Ateneu Cartaxense com vários pódios em duplo mini trampolim

Ateneu Cartaxense com vários pódios em duplo mini trampolim
Ateneu Cartaxense com vários pódios em duplo mini trampolim
Ateneu Cartaxense com vários pódios em duplo mini trampolim
Ateneu Cartaxense com vários pódios em duplo mini trampolim
O Ateneu Artístico Cartaxense iniciou a nova época com vários pódios no Campeonato Territorial de Duplo Mini Trampolim, realizado no dia 21 de Fevereiro.

O Ateneu Artístico Cartaxense iniciou a nova época com vários pódios no Campeonato Territorial de Duplo Mini Trampolim, realizado no dia 21 de Fevereiro. No escalão de Infantis, Mara Leitão alcançou o 3.º lugar individual e integrou a equipa campeã territorial, juntamente com Bianca Soares, Margarida Brito e Mafalda Lavrador. Nos Iniciados Base Masculinos, Vicente Dias sagrou-se campeão territorial em individual e por equipas, com Manuel Miranda e António Almeida.
Nas Iniciadas Base Femininas, Sara Martins foi vice-campeã territorial e medalha de prata por equipas, ao lado de Francisca Almeida, Maria Inês Jorge e Mariana Casinhas. No escalão Juvenil, Leonor Marcelino obteve o 2.º lugar, enquanto Leonor Trindade garantiu o bronze em Juniores. Em Seniores Base Femininas, Matilde Jesus subiu ao lugar mais alto do pódio, sagrando-se campeã territorial.
Na 1.ª Divisão, Madalena Costa conquistou a medalha de prata no escalão de Iniciadas Femininas e Maria Caridade assegurou o 3.º lugar. Em Juvenis Masculinos, Francisco Gameiro foi campeão territorial, seguido de Gonçalo Neto, em 2.º lugar.
Com estes resultados, o Ateneu Artístico Cartaxense garantiu oito vagas no campeonato nacional, tendo a maioria dos restantes ginastas assegurado presença nas provas qualificativas. A época continua nos dias 7 e 8 de Março, em Santarém, com as competições de Trampolim Individual e Sincronizado.

FOTOS - Ateneu Artístico Cartaxense
