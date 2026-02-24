uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 24-02-2026 12:00

Atletas da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte conquistam título universitário e apuram-se para o Europeu

Foto EKSPD
A prova, organizada pela Federação Académica do Desporto Universitário, contou com cerca de 85 atletas em representação de 13 universidades portuguesas.

No dia 21 de Fevereiro, seis atletas e dois treinadores da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte, sediada na Póvoa de Santa Iria, participaram no Campeonato Universitário de Karate, uma das mais importantes competições do calendário universitário nacional. A prova, organizada pela Federação Académica do Desporto Universitário, contou com cerca de 85 atletas em representação de 13 universidades portuguesas e teve lugar no Colégio La Salle de Barcelos, na cidade de Barcelos. A participação do clube ficou marcada por resultados de grande destaque, com dois lugares de pódio alcançados pelos seus atletas. Beatriz Meleiro, estudante da Universidade Nova de Lisboa, conquistou o título de Campeã Universitária na categoria de Kumite Feminino -50kg, enquanto Beatriz Olhos, estudante do Instituto Politécnico de Santarém, alcançou o 3.º lugar na categoria de Kumite Feminino -61kg. Estes resultados representam um importante reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo clube e da qualidade dos seus atletas, tendo ambas as karatecas garantido o apuramento para o Campeonato Europeu Universitário, onde irão representar Portugal ao mais alto nível, reforçando o prestígio da instituição e contribuindo para a afirmação do karate universitário português no panorama internacional.

