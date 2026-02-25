Karatecas do Entroncamento destacam-se em Alverca

Cerca de 280 atletas participaram no Shoto Open, em Alverca, onde a equipa do Shoto Karate Hinotori-do Entroncamento (núcleo de Karate da ANAMMDA) teve uma excelente prestação. Nas provas individuais de Kumite, Armando Gouveia conquistou o 1º lugar na categoria Veteranos Masculinos +35; Beatriz Rodrigues alcançou o 1º lugar no Kumite Infantis Feminino 10-11 anos, com Matilde Fojo em 2º lugar na mesma categoria e Nair Marques a completar o pódio ao ficar em 3º lugar. Entre os Infantis Masculinos 10-11 anos, Gabriel Gouveia alcançou também o 3º lugar.

Nas provas de Kata, Nair Marques conquistou o 3º lugar em Kata Infantis Feminino 10-11 anos, e na competição por equipas, Salvador Carvalho, Santiago Jorge e Gabriel Gouveia ficaram em 2º lugar no Kata Equipa Iniciados Masculinos 12-13 anos. Em comunicado, o Shoto Karate Hinotori-do felicita todos os atletas, destacando o empenho, a dedicação e o espírito desportivo demonstrados, que "refletem o trabalho contínuo desenvolvido no concelho".