25/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 25-02-2026 10:00

Nadadores infantis de Torres Novas conquistam pódios no Torneio Zonal Sul

Jovens nadadores do Clube de Natação de Torres Novas alcançaram recordes pessoais e subidas ao pódio na principal competição da época para o escalão infantil.

Os nadadores infantis do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) participaram no Torneio Zonal Sul, considerada a competição mais importante da época até ao momento para este escalão, alcançando resultados positivos, com vários recordes pessoais e presenças em pódios.
Pelo CNTN participaram Laura Correia, Juliana Monteiro, Rita Valentim e Rodrigo Alegria. As melhores classificações pertenceram a Laura Correia, que foi terceira classificada nas provas de 100 e 200 metros bruços, e a Rita Valentim, que também conquistou o terceiro lugar nos 50 e 100 metros livres. Rita Valentim alcançou ainda o oitavo lugar da classificação geral entre as Infantis A, na soma das cinco provas disputadas, e entrou no Top 10 das provas mais pontuadas do escalão, com o nono lugar nos 100 metros livres.
Com estes resultados, o CNTN destaca ter alcançado pódios em todas as competições de referência disputadas esta época, incluindo o Zonal Juvenil, o Nacional de Juniores e Seniores, o Zonal Infantil, o Meeting da Póvoa de Varzim e o Meeting de Lisboa, além da presença de atletas em estágios e provas das seleções nacionais.
A prova decorreu em Ponte de Sor, reunindo atletas das associações territoriais do sul do país, bem como dos Açores e da Madeira. Ao todo competiram 241 nadadores em representação de 59 clubes que conseguiram os tempos mínimos de acesso à competição.

