Desporto | 25-02-2026 16:35

Santag Racing ataca 2026 com ambição máxima e oito máquinas na linha de partida

Estrutura aposta em força total na Baja TT Montes Alentejanos e quer discutir vitórias nas competições da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e da Federação de Motociclismo de Portugal.

A Santag Racing entra em 2026 de acelerador a fundo e com a fasquia bem alta. A equipa arranca a nova temporada do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com um ambicioso programa desportivo que a coloca, em simultâneo, nas competições promovidas pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e pela Federação de Motociclismo de Portugal (FMP). O primeiro teste surge na mítica Baja TT Montes Alentejanos, em Beja, onde a estrutura vai alinhar com nada menos do que oito Polaris.
A presença reforçada confirma a estratégia da Santag Racing para 2026: consolidar a sua posição como referência nacional nos SSV/T4 e lutar por vitórias em duas frentes competitivas distintas. Ao todo, serão oito viaturas Polaris, marca que a equipa representa em Portugal neste segmento, entregues a um leque de pilotos que cruza experiência, talento jovem e ambição declarada. “Estamos muito entusiasmados com o projeto que temos nos SSV do campeonato FMP, com um Polaris que preparamos já no final da temporada passada e que é muito competitivo”, sublinha David Vieira, team manager da Santag Racing.
No CPTT, a estrutura aposta no fiável e competitivo Polaris RZR PRO R, máquina com provas dadas em grandes palcos internacionais, incluindo o Dakar. “Partimos com um carro que tem mais do que provas dadas em fiabilidade e andamento, guiado por pilotos também eles com provas dadas no Todo-o-Terreno. Isso dá-nos ambição e a certeza de que podemos lutar por vitórias ao longo da temporada”, acrescenta o responsável.
Na competição da FPAK, na categoria T4, a Santag Racing apresenta três duplas: João Dias / Rui Pita, Mário Ferreira / Miguel Silva, Pedro Carvalho / Romeu Martins. Já na vertente sob a égide da FMP, na categoria SSV, a equipa coloca em pista cinco formações: Afonso Oliveira / Daniel Jordão, Diogo Coutinho / Diogo Fernandes, Gonçalo Guerra / André Lopes, Pedro Pinha / Joaquim Dias, Tomás Neves / José Maria Pinha.
