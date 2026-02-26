Desporto | 26-02-2026 15:00
Câmara de Alenquer apoia Grupo Desportivo Marmeleirense com 40 mil euros
foto ilustrativa
Verba destina-se a apoiar a actividade formativa e competitiva do clube.
A Câmara Municipal de Município de Alenquer vai atribuir um apoio de 40 mil euros ao Grupo Desportivo Marmeleirense (GDM), através de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo. A verba destina-se a apoiar a actividade formativa e competitiva do clube, com especial incidência na modalidade de ciclismo.
O GDM desenvolve, há várias décadas, um projecto de formação desportiva na área do ciclismo, envolvendo um número significativo de crianças e jovens. A colectividade participa igualmente em campeonatos distritais e nacionais com os seus escalões de formação, tendo alcançado resultados e distinções de relevo nos últimos anos, incluindo títulos de campeão nacional, individuais e por equipas, em diversas provas da modalidade.
O novo programa de desenvolvimento desportivo contempla as provas e competições em que os vários escalões irão participar, bem como os eventos que a colectividade se propõe organizar ao longo do ano, lê-se na proposta da câmara.
