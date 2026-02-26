Liga de futebol feminino: muitos golos, empates e afirmações na 5ª jornada

A Liga Feminina CAF O MIRANTE continua a afirmar-se como um dos palcos maiores do futsal feminino distrital ao nível amador e a 5ª jornada voltou a provar que não há favoritos absolutos quando a bola começa a rolar. Golos, reviravoltas e jogos decididos na raça marcaram um fim-de-semana que espelhou o crescimento competitivo da prova, à semelhança do que O MIRANTE tem vindo a assinalar nas jornadas anteriores.

No Pavilhão Municipal do Sobralinho, o Alhandra SC e o GD Alcaravela protagonizaram um empate electrizante (3-3), num encontro sempre disputado até ao último minuto. Já o Lagartos do Sardoal voltou a deixar marca forte na prova ao vencer fora o CRC Forte da Casa por expressivos 5-1. Num pavilhão completamente repleto de público, a equipa do Sardoal impôs intensidade e eficácia, confirmando o estatuto de candidata assumida à liderança da competição, que tem como líder o Azinhaga Atlético Clube.

Equilíbrio foi palavra de ordem no jogo do Riachense, que empatou 2-2 com os Lobos do Carvalhal, num jogo pautado pelo rigor táctico e por momentos de grande entrega. As duas equipas dividiram pontos, mas reforçaram a ideia de que qualquer deslize pode custar caro numa liga cada vez mais nivelada.

Quem também deu nas vistas foi o Azinhaga AC, que bateu o Juventude Lapas Feminino por 5-2, num encontro decidido pela eficácia ofensiva e pela capacidade de aproveitar os erros adversários. A equipa do concelho da Golegã segue sozinha na frente da competição com 13 pontos, mais 1 do que o segundo classificado.

Cinco jornadas cumpridas e a Liga Feminina CAF O MIRANTE confirma o que já se antevia: competitividade crescente, golos e emoção em cada ronda. O campeonato está ao rubro e promete não abrandar.