Município de Alenquer celebra contrato-programa com AD Carregado

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a proposta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo a assinar com a Associação Desportiva do Carregado (ADC), no valor de 54 mil euros, destinado a apoiar a actividade formativa e competitiva do clube ao longo de 2026.

A ADC, ao longo de várias décadas, tem desenvolvido um projecto de formação nas modalidades de futebol, futsal e ginástica, envolvendo um número significativo de crianças e jovens.

O clube participa em campeonatos distritais e nacionais com os seus escalões de formação, tendo alcançado resultados relevantes ao nível da formação e da competição juvenil. Segundo o relatório de actividades relativo ao contrato anterior, todas as obrigações assumidas foram integralmente cumpridas pelo clube, quer em termos quantitativos, quer ao nível das iniciativas desportivas promovidas, refere a proposta da câmara.

O novo programa de desenvolvimento desportivo contempla as actividades e provas em que os vários escalões do clube irão participar, bem como os eventos que a colectividade se propõe organizar ao longo do ano.