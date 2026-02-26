uma parceria com o Jornal Expresso
26/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 26-02-2026 21:00

Município de Alenquer celebra contrato-programa com AD Carregado

Câmara de Alenquer vai atribuir um apoio financeiro de 54 mil euros à Associação Desportiva do Carregado, reconhecendo o papel da colectividade na formação desportiva de crianças e jovens do concelho.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a proposta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo a assinar com a Associação Desportiva do Carregado (ADC), no valor de 54 mil euros, destinado a apoiar a actividade formativa e competitiva do clube ao longo de 2026.
A ADC, ao longo de várias décadas, tem desenvolvido um projecto de formação nas modalidades de futebol, futsal e ginástica, envolvendo um número significativo de crianças e jovens.
O clube participa em campeonatos distritais e nacionais com os seus escalões de formação, tendo alcançado resultados relevantes ao nível da formação e da competição juvenil. Segundo o relatório de actividades relativo ao contrato anterior, todas as obrigações assumidas foram integralmente cumpridas pelo clube, quer em termos quantitativos, quer ao nível das iniciativas desportivas promovidas, refere a proposta da câmara.
O novo programa de desenvolvimento desportivo contempla as actividades e provas em que os vários escalões do clube irão participar, bem como os eventos que a colectividade se propõe organizar ao longo do ano.

