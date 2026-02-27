uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 27-02-2026 18:00

Abrantes sobe ao pódio da inclusão no desporto com distinção nacional

Abrantes sobe ao pódio da inclusão no desporto com distinção nacional
Abrantes foi distinguido por promover a igualdade de oportunidades entre crianças com necessidades especiais - foto DR
Num país onde a igualdade de oportunidades continua a ser um desafio, Abrantes mostra que a inclusão começa cedo e que o desporto pode ser uma poderosa ferramenta de transformação social.

O concelho de Abrantes acaba de ver reconhecido, a nível nacional, um projecto que está a mudar a vida de dezenas de crianças. O Abrantes Desporto Inclusivo recebeu uma Menção Honrosa na Área do Desenvolvimento Desportivo, na 4.ª edição do Prémio Desporto + Acessível 2025, distinção que sublinha o impacto social da iniciativa. A cerimónia decorreu a 6 de Novembro, em Matosinhos, numa iniciativa promovida pelo Instituto Nacional para a Reabilitação e pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, entidades que anualmente reconhecem projectos que promovem a igualdade de oportunidades e a acessibilidade através do desporto.
Criado em 2022 pelo município de Abrantes, o Abrantes Desporto Inclusivo é apontado como um projecto único a nível nacional, focado na promoção da igualdade de oportunidades motoras em crianças com necessidades especiais, entre os 2 e os 6 anos. A iniciativa oferece aulas gratuitas de Natação inclusiva, Psicomotricidade e Hipoterapia. Esta última é desenvolvida com o apoio do Regimento de Apoio Militar de Emergência, numa parceria que reforça a dimensão comunitária do projecto.

Mais do que desporto, uma política de inclusão
Ao longo dos últimos anos, o programa tem-se afirmado como uma referência no panorama do desporto inclusivo em Portugal. Para além da prática física, o projecto promove o desenvolvimento global das crianças, estimula a autonomia e cria condições para uma integração mais plena na sociedade. A distinção agora atribuída reforça o papel do município de Abrantes na implementação de políticas públicas orientadas para a inclusão e o bem-estar infantil, colocando o concelho como exemplo nacional na construção de uma comunidade mais justa e acessível.

