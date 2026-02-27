Corrida das Lezírias com recorde de participação de 3200 atletas

Prova vai incluir recolha de bens para população de Arruda dos Vinhos, apesar do autarca arrudense ter dito em reunião de câmara esta semana que já não eram necessários mais donativos alimentares.

A 31ª edição da “Corrida das Lezírias” realiza-se no próximo domingo, 1 de março, e vai ficar na história da iniciativa desportiva e a maior prova de atletismo organizada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira: vão correr 3.200 atletas inscritos, o que representa um recorde de participações nas 30 edições já realizadas.



A prova vai ter também um cariz solidário, com a recolha de bens para ajudar a população do concelho vizinho de Arruda dos Vinhos, fustigada pelas intempéries que assolaram o território de Portugal Continental. Os donativos podem ser entregues no dia da corrida, entre as 08h00 e as 13h00, junto ao Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira.

Isto apesar do autarca de Arruda dos Vinhos ter afirmado em reunião de câmara que já não eram necessárias mais doações alimentares.



Prova emblemática no calendário nacional de atletismo, a “Corrida das Lezírias” distingue-se pelo seu percurso singular, atravessa zonas urbanas da cidade, a Ponte “Marechal Carmona” e a Lezíria Ribatejana, proporcionando aos participantes uma experiência única.



A partida da competição está marcada para as 10h00, na Rua José Pereira Palha Blanco n.º 8, junto ao Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, com a presença do Presidente da Câmara, Fernando Paulo Ferreira.

O evento contempla ainda diferentes percursos e distâncias, permitindo a participação de atletas de todas as idades e diferentes níveis: Minicorrida (5 km) num percurso entre Alhandra e Vila Franca de Xira, através do Passeio Pedonal Ribeirinho; e a Corridinha (de 400 m a 800 m), que tem lugar dentro do Parque Urbano de Vila Franca de Xira.

A “Corrida das Lezírias” conta ainda, nesta edição, com a parceria do Hospital da Luz (Clínica de Vila Franca de Xira), que irá atribuir um apoio financeiro à Mithós - Histórias Exemplares- Associação de apoio à multideficiência por cada Km de corrida feito pelos seus 40 colaboradores.