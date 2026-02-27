uma parceria com o Jornal Expresso
27/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 27-02-2026 14:21

Corrida das Lezírias com recorde de participação de 3200 atletas

Corrida das Lezírias com recorde de participação de 3200 atletas
foto arquivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Prova vai incluir recolha de bens para população de Arruda dos Vinhos, apesar do autarca arrudense ter dito em reunião de câmara esta semana que já não eram necessários mais donativos alimentares.

A 31ª edição da “Corrida das Lezírias” realiza-se no próximo domingo, 1 de março, e vai ficar na história da iniciativa desportiva e a maior prova de atletismo organizada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira: vão correr 3.200 atletas inscritos, o que representa um recorde de participações nas 30 edições já realizadas.

A prova vai ter também um cariz solidário, com a recolha de bens para ajudar a população do concelho vizinho de Arruda dos Vinhos, fustigada pelas intempéries que assolaram o território de Portugal Continental. Os donativos podem ser entregues no dia da corrida, entre as 08h00 e as 13h00, junto ao Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira.

Isto apesar do autarca de Arruda dos Vinhos ter afirmado em reunião de câmara que já não eram necessárias mais doações alimentares.

Prova emblemática no calendário nacional de atletismo, a “Corrida das Lezírias” distingue-se pelo seu percurso singular, atravessa zonas urbanas da cidade, a Ponte “Marechal Carmona” e a Lezíria Ribatejana, proporcionando aos participantes uma experiência única.

A partida da competição está marcada para as 10h00, na Rua José Pereira Palha Blanco n.º 8, junto ao Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, com a presença do Presidente da Câmara, Fernando Paulo Ferreira.
O evento contempla ainda diferentes percursos e distâncias, permitindo a participação de atletas de todas as idades e diferentes níveis: Minicorrida (5 km) num percurso entre Alhandra e Vila Franca de Xira, através do Passeio Pedonal Ribeirinho; e a Corridinha (de 400 m a 800 m), que tem lugar dentro do Parque Urbano de Vila Franca de Xira.

A “Corrida das Lezírias” conta ainda, nesta edição, com a parceria do Hospital da Luz (Clínica de Vila Franca de Xira), que irá atribuir um apoio financeiro à Mithós - Histórias Exemplares- Associação de apoio à multideficiência por cada Km de corrida feito pelos seus 40 colaboradores.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar