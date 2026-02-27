uma parceria com o Jornal Expresso
27/02/2026

Desporto | 27-02-2026 09:11

Lesão trava época de sonho a Patrícia Sampaio que pára quase até ao fim do ano

Medalhada olímpica natural de Tomar sofreu ruptura ligamentar em Paris e falha Europeus, qualificação olímpica e principais provas do circuito mundial.

A melhor judoca portuguesa da actualidade voltou a ser travada por uma lesão grave. Patrícia Sampaio, atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim de Pais, em Tomar, sofreu uma ruptura do ligamento lateral interno do joelho esquerdo durante um estágio em Paris e deverá ficar afastada da competição até ao último trimestre do ano, falhando algumas das mais importantes provas do calendário internacional.
O incidente ocorreu no Olympic Training Camp de Paris, realizado após o prestigiado Grand Slam de Paris, disputado a 7 e 8 de fevereiro. Segundo comunicado da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, exames médicos detalhados confirmaram a ruptura ligamentar, obrigando a uma paragem prolongada. Apesar da gravidade da lesão, o cenário clínico é considerado optimista. A campeã europeia em título na categoria de -78 kg deverá regressar à competição activa durante o terceiro trimestre do ano, com o foco apontado aos grandes desafios internacionais que se avizinham.

Europeus e qualificação olímpica ficam pelo caminho
Certa é a ausência na defesa do título europeu, agendada para Abril, em Tbilissi, na Geórgia, bem como em vários Grandes Prémios e etapas de Grand Slam decisivas. Entre as competições que ficam fora da agenda está o Grand Slam de Ulan-Bator, de 19 a 21 de Junho, prova que marca o arranque da qualificação para os Jogos Olímpicos. A dois anos de Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, a ausência nas primeiras provas de apuramento representa um contratempo relevante para a judoca que ainda lidera o ranking mundial de -78 kg. Num cenário favorável de recuperação, Patrícia Sampaio poderá regressar a tempo dos Campeonatos do Mundo, em Baku, de 4 a 11 de Outubro. A atleta ambiciona voltar a subir ao pódio mundial, depois de ter conquistado a medalha de bronze em 2025.
A lesão surge num momento em que a judoca vivia mais um ano intenso no circuito internacional, depois de ter alcançado o bronze olímpico em Paris2024, a quarta medalha olímpica do judo português, e de se afirmar como uma das figuras maiores da modalidade. Não é, porém, o primeiro obstáculo sério na carreira da atleta. Entre 2020 e 2022, Patrícia Sampaio enfrentou uma sucessão de lesões graves: fraturou uma perna num Grand Slam em Budapeste, voltou a lesionar-se nos Europeus de Lisboa e, em Sófia2022, foi forçada a desistir devido a uma luxação num ombro.

