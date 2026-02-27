Mega Sprinter transforma Almeirim numa verdadeira festa do desporto escolar

A Pista de Atletismo de Almeirim encheu-se de energia, entusiasmo e competitividade saudável com mais uma edição do Mega Sprinter, iniciativa que voltou a afirmar-se como uma das maiores celebrações do desporto escolar no concelho. Promovido pelo Pelouro do Desporto do município de Almeirim, em articulação com a secção de Atletismo dos 20 km de Almeirim, o Agrupamento de Escolas de Almeirim, Fazendas de Almeirim e Alpiarça e a Associação de Atletismo de Santarém, o evento reuniu mais de 400 alunos num dia dedicado à velocidade, à superação pessoal e ao convívio entre escolas.

Entre partidas explosivas e metas cruzadas com sorrisos rasgados, a competição foi muito mais do que uma prova de rapidez. Foi um palco de afirmação para jovens atletas que, pista após pista, mostraram talento, garra e espírito de equipa. A edição deste ano contou com a presença de nomes sonantes do atletismo nacional, que trouxeram ainda mais brilho à iniciativa. Estiveram na Pista de Atletismo de Almeirim os atletas Diogo Barrigana, do Sporting CP, e André Franco, do SL Benfica, que partilharam experiências e incentivaram os mais novos a acreditarem no seu potencial.

Mas o momento mais simbólico viveu-se com a presença da ex-atleta olímpica Sandra Barreiro, madrinha do Mega Sprinter 2026. Natural de Almeirim, a antiga especialista dos 100 metros barreiras é uma das figuras maiores do atletismo local e nacional. Aos 54 anos, Sandra Barreiro continua a ser uma referência de dedicação e resiliência. Na década de 90 destacou-se como uma das melhores atletas portuguesas da sua geração, representando clubes históricos como o Sporting CP, o SL Benfica e o Clube de Natação de Rio Maior. Em 1996, foi seleccionada para os Jogos Olímpicos de Verão, em Atlanta, nos Estados Unidos da América, um marco maior na sua carreira. Apesar de uma lesão grave que condicionou a sua participação competitiva, viveu a experiência olímpica e gravou o nome de Almeirim na história do desporto português.