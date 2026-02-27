uma parceria com o Jornal Expresso
27/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 27-02-2026 11:29

Mega Sprinter transforma Almeirim numa verdadeira festa do desporto escolar

Mega Sprinter transforma Almeirim numa verdadeira festa do desporto escolar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Mais de 400 alunos correram, saltaram e superaram-se numa jornada marcada pelo espírito olímpico e pelo orgulho local.

A Pista de Atletismo de Almeirim encheu-se de energia, entusiasmo e competitividade saudável com mais uma edição do Mega Sprinter, iniciativa que voltou a afirmar-se como uma das maiores celebrações do desporto escolar no concelho. Promovido pelo Pelouro do Desporto do município de Almeirim, em articulação com a secção de Atletismo dos 20 km de Almeirim, o Agrupamento de Escolas de Almeirim, Fazendas de Almeirim e Alpiarça e a Associação de Atletismo de Santarém, o evento reuniu mais de 400 alunos num dia dedicado à velocidade, à superação pessoal e ao convívio entre escolas.
Entre partidas explosivas e metas cruzadas com sorrisos rasgados, a competição foi muito mais do que uma prova de rapidez. Foi um palco de afirmação para jovens atletas que, pista após pista, mostraram talento, garra e espírito de equipa. A edição deste ano contou com a presença de nomes sonantes do atletismo nacional, que trouxeram ainda mais brilho à iniciativa. Estiveram na Pista de Atletismo de Almeirim os atletas Diogo Barrigana, do Sporting CP, e André Franco, do SL Benfica, que partilharam experiências e incentivaram os mais novos a acreditarem no seu potencial.
Mas o momento mais simbólico viveu-se com a presença da ex-atleta olímpica Sandra Barreiro, madrinha do Mega Sprinter 2026. Natural de Almeirim, a antiga especialista dos 100 metros barreiras é uma das figuras maiores do atletismo local e nacional. Aos 54 anos, Sandra Barreiro continua a ser uma referência de dedicação e resiliência. Na década de 90 destacou-se como uma das melhores atletas portuguesas da sua geração, representando clubes históricos como o Sporting CP, o SL Benfica e o Clube de Natação de Rio Maior. Em 1996, foi seleccionada para os Jogos Olímpicos de Verão, em Atlanta, nos Estados Unidos da América, um marco maior na sua carreira. Apesar de uma lesão grave que condicionou a sua participação competitiva, viveu a experiência olímpica e gravou o nome de Almeirim na história do desporto português.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar