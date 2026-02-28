uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 28-02-2026 12:00

União de Santarém associa-se à campanha Papel por Alimentos

União de Santarém associa-se à campanha Papel por Alimentos
FOTO – Facebook UDS
A União Desportiva de Santarém aderiu, pelo segundo ano consecutivo, à campanha Papel por Alimentos, promovida pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares. O valor obtido pela venda do papel recolhido no âmbito da iniciativa é convertido pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares em produtos alimentares básicos para distribuir localmente por famílias carenciadas.
Os futebolistas da equipa sénior da União e Santarém, David Vinhas e Afonso Teodósio, procederam à entrega, no Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém, duas caixas com manuais escolares antigos, cadernos e diversas fotocópias. Que posteriormente vão ser convertidos em produtos alimentares. A campanha decorre durante todo o ano.

