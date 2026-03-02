uma parceria com o Jornal Expresso
02/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 02-03-2026 17:00

Casa do Benfica da Golegã brilha no regional e apura cinco atletas para o Nacional

Sete ouros e quatro pratas confirmam talento da Casa do Benfica da Golegã

A equipa de Kempo da Casa do Benfica da Golegã esteve em grande plano no Campeonato Regional Centro/Sul – Disciplinas de Pleno 2026, realizado a 28 de Fevereiro, nas Caldas da Rainha, arrecadando sete medalhas de ouro, quatro de prata e garantindo a qualificação de cinco atletas para o Campeonato Nacional. Num evento que reuniu cerca de 200 atletas das regiões Centro e Sul do país, estiveram em competição as disciplinas de plena potência, Full Kempo, Full Kempo Iniciação, Knock Down Kempo, Submission e Submission No Gi, exigindo resistência, técnica e capacidade estratégica.
O grande destaque da jornada foi Gonçalo Serra, que dominou por completo a sua participação, conquistando o 1.º lugar em Full Kempo Iniciação, Submission e Submission No Gi, afirmando-se como uma das principais promessas da modalidade. Também em evidência esteve Carmo Triães, que alcançou dois segundos lugares em Full Kempo Iniciação e Submission. Sofia Serra sagrou-se campeã regional em Submission Kempo No Gi e arrecadou ainda dois títulos de vice-campeã em Submission Kempo e Full Kempo Iniciação. João Centeio subiu ao lugar mais alto do pódio em Full Kempo Iniciação, enquanto Francisco Fernandes conquistou a medalha de prata na mesma disciplina.

