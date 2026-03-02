Street Academy promove jornada de kempo aberta em Tomar

A Street Academy da Associação Thomar Honoris organiza, no dia 11 de Abril, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, um evento especial de kempo. A associação convida toda a comunidade a vivenciar um dia dedicado à evolução pessoal, ao espírito marcial e à valorização dos seus praticantes.

A iniciativa pretende dar destaque ao trabalho desenvolvido pelos atletas ao longo do ano, mas também proporcionar ao público a oportunidade de conhecer de perto a modalidade. A programação final vai ser divulgada brevemente, mas já estão confirmados três momentos centrais: os exames reservados aos atletas, onde vai ser avaliado o progresso técnico; a cerimónia de graduações, aberta a todos os interessados; e as demonstrações de kempo, pensadas para envolver e inspirar a comunidade.

Com esta jornada marcial, a Street Academy reforça o papel da Associação Thomar Honoris na promoção do desporto, da disciplina e dos valores associados às artes marciais. A organização deixa o apelo à participação: “marque a data e venha descobrir a intensidade, o respeito e a tradição que definem o Kempo”.