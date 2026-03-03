Clube de Natação de Torres Novas conquista 12 títulos distritais em Coruche

O Clube de Natação de Torres Novas esteve em evidência nos Campeonatos Distritais de Juvenis, Juniores e Seniores, realizados a 28 de Fevereiro e 1 de Março, em Coruche. Apesar de uma gestão cuidada dos nadadores que vão marcar presença nos Campeonatos Nacionais, o clube torrejano conseguiu resultados de relevo.

Entre os destaques estiveram Afonso Evaristo e Madalena Monteiro, que conquistaram seis títulos distritais cada um, tendo também João Pires, Afonso Pinho, Guilherme Reis, Rafaela Mendes, Carolina Lopes, Duarte Mendes, Lourenço Geada, Mariana Mota, Leonor Lopes e Clara Madureira sido campeões distritais em provas individuais. No total, foram 12 os nadadores do clube a alcançar o título de campeões distritais. Martim Oliveira, Martim Gomes e Margarida Formigo também subiram ao pódio, contribuindo para o resultado positivo da participação torrejana. A competição reuniu 153 nadadores, em representação de 12 clubes.

Em paralelo com os campeonatos das várias categorias, decorreu ainda uma jornada de apuramento para infantis, onde Salvador Vieira realizou um conjunto de boas provas e garantiu o tempo de acesso aos Campeonatos Nacionais nos 200 metros livres, elevando para 10 o número de nadadores do clube com mínimos para as competições nacionais, número que a equipa espera ainda ver aumentar nas próximas provas.