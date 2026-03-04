uma parceria com o Jornal Expresso
04/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 04-03-2026 12:00

CAD distinguido com três estrelas na formação de futsal

Fotos: CAD
Clube da Póvoa de Santa Iria voltou a conquistar a certificação de entidade formadora de três estrelas para 2024/2025, atribuída pela Associação de Futebol de Lisboa.

O Clube Académico de Desportos (CAD), da Póvoa de Santa Iria, recebeu a placa de entidade formadora de três estrelas referente à época 2024/2025. A distinção foi entregue pelo presidente da Associação de Futebol de Lisboa, Vítor Filipe, e pelo director da Federação Portuguesa de Futebol, Júlio Vieira, no dia 26 de Fevereiro.
A atribuição desta certificação representa a reconquista de um estatuto que o clube havia perdido na época anterior, voltando assim ao patamar de três estrelas na formação. Segundo o presidente do CAD, Paulo Barroca, trata-se do reconhecimento de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde 2018, reforçado com empenho e dedicação ao longo dos últimos anos.
“O trabalho é árduo e, por vezes, pouco compreendido, mas o nosso objectivo é garantir as melhores condições para treinadores e atletas e assegurar qualidade na formação”, afirma o dirigente, deixando um agradecimento aos treinadores, atletas e pais que acreditam e confiam na instituição.

