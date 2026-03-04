CAD distinguido com três estrelas na formação de futsal

O Clube Académico de Desportos (CAD), da Póvoa de Santa Iria, recebeu a placa de entidade formadora de três estrelas referente à época 2024/2025. A distinção foi entregue pelo presidente da Associação de Futebol de Lisboa, Vítor Filipe, e pelo director da Federação Portuguesa de Futebol, Júlio Vieira, no dia 26 de Fevereiro.

A atribuição desta certificação representa a reconquista de um estatuto que o clube havia perdido na época anterior, voltando assim ao patamar de três estrelas na formação. Segundo o presidente do CAD, Paulo Barroca, trata-se do reconhecimento de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde 2018, reforçado com empenho e dedicação ao longo dos últimos anos.

“O trabalho é árduo e, por vezes, pouco compreendido, mas o nosso objectivo é garantir as melhores condições para treinadores e atletas e assegurar qualidade na formação”, afirma o dirigente, deixando um agradecimento aos treinadores, atletas e pais que acreditam e confiam na instituição.