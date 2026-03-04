Gonçalo Reis: uma jovem promessa do teqball ao serviço dos Caixeiros e da selecção

Jovem de 18 anos, residente em Alenquer, representa o Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém, onde tem revelado talento que já o levou a representar Portugal.

Aos 18 anos, Gonçalo Reis é um dos nomes mais promissores da nova geração do teqball, ao serviço do Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém, clube centenário também conhecido por “Caixeiros”. O jovem, residente no Carregado, já representou Portugal em 2025 no Campeonato da Europa Jovem, onde conquistou duas medalhas de bronze, nas categorias de Duplas Mistas e Duplas Masculinas.

Também no ano passado, integrou ainda a Selecção Nacional A no Campeonato do Mundo realizado na Roménia, em Novembro, competindo na categoria de Duplas Masculinas. A qualificação para a principal competição mundial da modalidade foi conquistada após vencer em Portugal as etapas de apuramento na categoria de Duplas Masculinas. Já no Campeonato do Mundo, a dupla portuguesa terminou num honroso 9.º lugar da classificação final.

Gonçalo Reis está no top 40 do ranking mundial, sendo presença assídua nas etapas do Circuito Mundial. Iniciou-se no Teqball há menos de três anos e o seu percurso tem sido um caso de sucesso, sendo apontado, juntamente com o seu parceiro de equipa, como um dos grandes talentos emergentes do teqball nacional, já com reconhecimento internacional.

O jovem começou no futebol, que praticou durante vários anos, mas encontrou no teqball uma nova oportunidade, abrindo portas a experiências e horizontes que dificilmente teria noutra modalidade. “O seu trajecto demonstra que, com trabalho, dedicação e resiliência, é possível alcançar patamares de excelência e representar Portugal ao mais alto nível”, diz Rui Marques Leitão, responsável pelo teqball dos "Caixeiros" e também dirigente federativo.

Rui Marques Leitão nota que o teqball é uma das modalidades emergentes com maior crescimento mundial, estando oficialmente instituída em cerca de 160 países, com forte ligação à comunidade do futebol e do futsal e crescente mediatismo internacional. “Acreditamos que o percurso de Gonçalo Reis poderá constituir um motivo de orgulho para a região e um exemplo inspirador para muitos jovens atletas locais”, afirma o dirigente.

