uma parceria com o Jornal Expresso
04/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 04-03-2026

Gonçalo Reis: uma jovem promessa do teqball ao serviço dos Caixeiros e da selecção

1 / 10
Gonçalo Reis: uma jovem promessa do teqball ao serviço dos Caixeiros e da selecção
2 / 10
Gonçalo Reis: uma jovem promessa do teqball ao serviço dos Caixeiros e da selecção
3 / 10
Gonçalo Reis: uma jovem promessa do teqball ao serviço dos Caixeiros e da selecção
4 / 10
Gonçalo Reis: uma jovem promessa do teqball ao serviço dos Caixeiros e da selecção
5 / 10
Gonçalo Reis: uma jovem promessa do teqball ao serviço dos Caixeiros e da selecção
6 / 10
Gonçalo Reis: uma jovem promessa do teqball ao serviço dos Caixeiros e da selecção
7 / 10
Gonçalo Reis: uma jovem promessa do teqball ao serviço dos Caixeiros e da selecção
8 / 10
Gonçalo Reis: uma jovem promessa do teqball ao serviço dos Caixeiros e da selecção
9 / 10
Gonçalo Reis: uma jovem promessa do teqball ao serviço dos Caixeiros e da selecção
10 / 10
Gonçalo Reis: uma jovem promessa do teqball ao serviço dos Caixeiros e da selecção
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Jovem de 18 anos, residente em Alenquer, representa o Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém, onde tem revelado talento que já o levou a representar Portugal.

Aos 18 anos, Gonçalo Reis é um dos nomes mais promissores da nova geração do teqball, ao serviço do Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém, clube centenário também conhecido por “Caixeiros”. O jovem, residente no Carregado, já representou Portugal em 2025 no Campeonato da Europa Jovem, onde conquistou duas medalhas de bronze, nas categorias de Duplas Mistas e Duplas Masculinas.

Também no ano passado, integrou ainda a Selecção Nacional A no Campeonato do Mundo realizado na Roménia, em Novembro, competindo na categoria de Duplas Masculinas. A qualificação para a principal competição mundial da modalidade foi conquistada após vencer em Portugal as etapas de apuramento na categoria de Duplas Masculinas. Já no Campeonato do Mundo, a dupla portuguesa terminou num honroso 9.º lugar da classificação final.

Gonçalo Reis está no top 40 do ranking mundial, sendo presença assídua nas etapas do Circuito Mundial. Iniciou-se no Teqball há menos de três anos e o seu percurso tem sido um caso de sucesso, sendo apontado, juntamente com o seu parceiro de equipa, como um dos grandes talentos emergentes do teqball nacional, já com reconhecimento internacional.

O jovem começou no futebol, que praticou durante vários anos, mas encontrou no teqball uma nova oportunidade, abrindo portas a experiências e horizontes que dificilmente teria noutra modalidade. “O seu trajecto demonstra que, com trabalho, dedicação e resiliência, é possível alcançar patamares de excelência e representar Portugal ao mais alto nível”, diz Rui Marques Leitão, responsável pelo teqball dos "Caixeiros" e também dirigente federativo.

Rui Marques Leitão nota que o teqball é uma das modalidades emergentes com maior crescimento mundial, estando oficialmente instituída em cerca de 160 países, com forte ligação à comunidade do futebol e do futsal e crescente mediatismo internacional. “Acreditamos que o percurso de Gonçalo Reis poderá constituir um motivo de orgulho para a região e um exemplo inspirador para muitos jovens atletas locais”, afirma o dirigente.

FOTOS - DR
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região