Viver Santarém com trinta pódios no distrital de natação

Os nadadores da Viver Santarém conseguiram u total de trinta pódios no Campeonato Distrital de Juvenis, Juniores e Seniores e na Jornada de Apuramento de Infantis nas Piscinas, provas disputadas no Complexo Desportivo de Coruche. Catarina Fragoso, em Seniores, foi uma das atletas mais medalhadas, ao sagrar-se campeã distrital nos 200 metros estilos, 200 metros mariposa e 400 metros livres, somando ainda vários segundos lugares em provas de bruços e livres. Também Maria Eduarda Parente subiu ao lugar mais alto do pódio nos 50 metros mariposa (Juvenis A) e arrecadou vários títulos de vice-campeã distrital.

Em destaque estiveram também Benedita Lagarinhos sagrou-se campeã distrital nos 50 metros costas (Juvenis B), 100 metros mariposa (Juvenis) e 50 metros mariposa (Juvenis B), alcançando ainda pódios em 100 metros costas e 100 metros livres. Francisco Dias conquistou títulos distritais nos 400 metros livres e 200 metros costas (Juvenis), além de vários lugares de pódio em provas de costas, livres e estafetas.

Nos escalões de formação, Maria Amélia Torres esteve em evidência com vários primeiros lugares em provas de infantis, nomeadamente em 50, 100 e 200 metros livres, bem como em 100 metros mariposa e 200 metros bruços. Madalena Salgado, Guilherme Conceição, Salvador Silva, Maria Carolina Fidalgo e Martim Bernardo contribuíram igualmente para o elevado número de pódios alcançados pela equipa escalabitana.

A competição, organizada pela associação distrital de natação, reuniu 153 nadadores de 12 clubes, tendo a Viver Santarém participado com 14 atletas, que alcançaram vários títulos distritais, vice-campeonatos e lugares de pódio em diferentes escalões e disciplinas.

A Viver Santarém esteve acompanhada pelo delegado Filipe Torres, pelo professor Renato Rodrigues e pelo estagiário Diogo Dias, numa participação que ficou ainda marcada pela obtenção de 53 recordes pessoais, reforçando a evolução competitiva do clube ao longo da época.