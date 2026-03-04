uma parceria com o Jornal Expresso
04/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 04-03-2026 12:00

Viver Santarém com trinta pódios no distrital de natação

Viver Santarém com trinta pódios no distrital de natação
FOTO – Viver Santarém
Nadadores da Viver Santarém conseguiram excelentes resultados nas competições que decorreram em Coruche.

Os nadadores da Viver Santarém conseguiram u total de trinta pódios no Campeonato Distrital de Juvenis, Juniores e Seniores e na Jornada de Apuramento de Infantis nas Piscinas, provas disputadas no Complexo Desportivo de Coruche. Catarina Fragoso, em Seniores, foi uma das atletas mais medalhadas, ao sagrar-se campeã distrital nos 200 metros estilos, 200 metros mariposa e 400 metros livres, somando ainda vários segundos lugares em provas de bruços e livres. Também Maria Eduarda Parente subiu ao lugar mais alto do pódio nos 50 metros mariposa (Juvenis A) e arrecadou vários títulos de vice-campeã distrital.
Em destaque estiveram também Benedita Lagarinhos sagrou-se campeã distrital nos 50 metros costas (Juvenis B), 100 metros mariposa (Juvenis) e 50 metros mariposa (Juvenis B), alcançando ainda pódios em 100 metros costas e 100 metros livres. Francisco Dias conquistou títulos distritais nos 400 metros livres e 200 metros costas (Juvenis), além de vários lugares de pódio em provas de costas, livres e estafetas.
Nos escalões de formação, Maria Amélia Torres esteve em evidência com vários primeiros lugares em provas de infantis, nomeadamente em 50, 100 e 200 metros livres, bem como em 100 metros mariposa e 200 metros bruços. Madalena Salgado, Guilherme Conceição, Salvador Silva, Maria Carolina Fidalgo e Martim Bernardo contribuíram igualmente para o elevado número de pódios alcançados pela equipa escalabitana.
A competição, organizada pela associação distrital de natação, reuniu 153 nadadores de 12 clubes, tendo a Viver Santarém participado com 14 atletas, que alcançaram vários títulos distritais, vice-campeonatos e lugares de pódio em diferentes escalões e disciplinas.
A Viver Santarém esteve acompanhada pelo delegado Filipe Torres, pelo professor Renato Rodrigues e pelo estagiário Diogo Dias, numa participação que ficou ainda marcada pela obtenção de 53 recordes pessoais, reforçando a evolução competitiva do clube ao longo da época.

