uma parceria com o Jornal Expresso
05/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 05-03-2026

Ciclismo do CAJ Raposa fechou a época com muitos troféus

1 / 4
Ciclismo do CAJ Raposa fechou a época com muitos troféus
2 / 4
Ciclismo do CAJ Raposa fechou a época com muitos troféus
3 / 4
Ciclismo do CAJ Raposa fechou a época com muitos troféus
4 / 4
Ciclismo do CAJ Raposa fechou a época com muitos troféus
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Clube Aventura Juvenil (CAJ) da Raposa esteve em evidência na cerimónia de entrega dos prémios finais da época 2025 das vertentes BTT e Estrada da Associação de Ciclismo de Santarém.

O Clube Aventura Juvenil (CAJ) da Raposa esteve em evidência na cerimónia de entrega dos prémios finais da época 2025 das vertentes BTT e Estrada da Associação de Ciclismo de Santarém, entidade que integra clubes e atletas dos distritos de Leiria, Santarém e Portalegre. Com esse evento, que decorreu em Mira de Aire, ficou oficialmente encerrada a época desportiva do ano transacto.
As classificações finais dos ciclistas do CAJ Raposa na vertente Estrada foram as seguintes: Sub9 – Lucas Neves 1.º; Sub11 – Matilde Brasileiro 1.ª; Sub13 – Pedro Estêvão 3.º; Sub15 – Gabriela Neves 3.ª; Sub17 – Madalena Santos 3.ª; Equipas – 2.ª classificada.
Já em BTT, os atletas do CAJ Raposa tiveram as seguintes classificações: Sub9 – Lucas Neves 2.º; Sub9 – Lucas Brasileiro 3.º; Sub11 – Matilde Brasileiro 1.ª; Sub15 – Gabriela Neves 1.ª; Sub17 – Madalena Santos 3.ª; Sub19 – Diogo Abreu 2.º; Elite – Ana Fernandes 1.ª; Master 30 – Ricardo Brasileiro 3.º; Equipas – 2.ª classificada. Durante a cerimónia, foi ainda entregue o diploma de Campeã Regional a Ana Fernandes, pelo título conquistado na disciplina de XCO.

FOTOS DR
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região