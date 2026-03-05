Ciclismo do CAJ Raposa fechou a época com muitos troféus

O Clube Aventura Juvenil (CAJ) da Raposa esteve em evidência na cerimónia de entrega dos prémios finais da época 2025 das vertentes BTT e Estrada da Associação de Ciclismo de Santarém, entidade que integra clubes e atletas dos distritos de Leiria, Santarém e Portalegre. Com esse evento, que decorreu em Mira de Aire, ficou oficialmente encerrada a época desportiva do ano transacto.

As classificações finais dos ciclistas do CAJ Raposa na vertente Estrada foram as seguintes: Sub9 – Lucas Neves 1.º; Sub11 – Matilde Brasileiro 1.ª; Sub13 – Pedro Estêvão 3.º; Sub15 – Gabriela Neves 3.ª; Sub17 – Madalena Santos 3.ª; Equipas – 2.ª classificada.

Já em BTT, os atletas do CAJ Raposa tiveram as seguintes classificações: Sub9 – Lucas Neves 2.º; Sub9 – Lucas Brasileiro 3.º; Sub11 – Matilde Brasileiro 1.ª; Sub15 – Gabriela Neves 1.ª; Sub17 – Madalena Santos 3.ª; Sub19 – Diogo Abreu 2.º; Elite – Ana Fernandes 1.ª; Master 30 – Ricardo Brasileiro 3.º; Equipas – 2.ª classificada. Durante a cerimónia, foi ainda entregue o diploma de Campeã Regional a Ana Fernandes, pelo título conquistado na disciplina de XCO.

