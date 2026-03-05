uma parceria com o Jornal Expresso
05/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 05-03-2026

Vitória de Santarém é campeão distrital de iniciados e juvenis em futsal

Vitória de Santarém é campeão distrital de iniciados e juvenis em futsal
Vitória de Santarém é campeão distrital de iniciados e juvenis em futsal
Vitória de Santarém é campeão distrital de iniciados e juvenis em futsal
As equipas de futsal de iniciados e de juvenis masculinos do Vitória de Santarém sagraram-se campeãs distritais, tendo feito a festa em casa, na Nave Municipal de Santarém.

As equipas de futsal de iniciados e de juvenis masculinos do Vitória de Santarém sagraram-se campeãs distritais, tendo feito a festa em casa, na Nave Municipal de Santarém. Os iniciados asseguraram o bicampeonato num jogo decisivo frente ao 2.º classificado, a Casa do Benfica da Golegã, co quem empataram 4-4 depois de terem estado a perder por 4-1. O empare bastava ao emblema escalabitano, que assim se apurou também para a Taça Nacional da categoria.

Já a equipa de juvenis manteve o registo 100 por cento vitorioso e goleou o Núcleo Sportinguista do Cartaxo por expressivos 11-1. Com ambições de chegar longe na Taça Nacional, os jovens do Vitória de Santarém vão, antes disso, disputar mais um troféu, na final da Taça Distrital, dia 14 de março, no Pavilhão Municipal do Entroncamento, diante da Casa do Benfica da Golegã. Com estas conquistas recentes, futsal do clube atinge os 75 títulos oficiais em trinta anos de actividade.

