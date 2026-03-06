Juventude Desportiva Almansor conquista primeiro título distrital masculino de pista curta

A Juventude Desportiva Almansor (JDA) sagrou-se campeã distrital masculina no Campeonato Distrital de Santarém de Pista Curta, realizado nos dias 21 e 22 de Fevereiro, em Almeirim e Alpiarça, alcançando pela primeira vez na sua história o título colectivo na competição.

O clube participou com duas equipas, masculina e feminina, evidenciando o crescimento do seu projecto competitivo no atletismo.

No escalão masculino, a formação de Benavente conquistou o primeiro título colectivo da sua história neste campeonato. Já no escalão feminino, a JDA alcançou o vice-campeonato distrital, resultado que reforça a consistência global das equipas do clube na prova.

Ao longo da competição, a Juventude Desportiva Almansor arrecadou um total de 19 medalhas, distribuídas por seis medalhas de ouro, quatro de prata e nove de bronze.

Entre os principais destaques individuais estiveram os atletas que se sagraram campeões regionais nas respectivas disciplinas: Manuel Roque, nos 3000 metros; Rafael Pereira, no lançamento do peso; Pedro Santos, no salto em comprimento e nos 60 metros barreiras; Bruna Ferreira, no lançamento do peso; e Beatriz Bastos, nos 800 metros.

Segundo o clube, os resultados obtidos reflectem o crescimento competitivo da Juventude Desportiva Almansor e o trabalho desenvolvido nas últimas épocas, tanto ao nível da formação como na consolidação das equipas seniores.