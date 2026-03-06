Ricardo Barros sai após arrumar a casa no Grupo Desportivo de Pontével

Noventa anos depois de ter sido fundado por amigos, o Grupo Desportivo de Pontével prepara-se para uma nova mudança de ciclo. Ricardo Barros anunciou que não se vai recandidatar à presidência e quer fechar o mandato com as contas saldadas, deixando o clube estabilizado após anos marcados por dificuldades financeiras, recuperação estrutural e crescimento desportivo. Fundado em 1936 por cerca de dez sócios, o GD Pontével nasceu do espírito de iniciativa de um grupo de amigos e ao longo das décadas foi muito mais do que futebol. Teve secções de cicloturismo, campismo e ténis de mesa. Hoje, a actividade centra-se no futebol, com equipa sénior e infantis, e numa recente secção de BTT e ciclismo, mantendo viva a matriz associativa que lhe deu origem.

Ricardo Barros, professor de Educação Física e antigo jogador do clube, integrou a direcção há seis anos, num dos períodos mais delicados da história recente da colectividade. As dívidas rondavam os 20 mil euros e a pandemia ameaçava as fontes de receita. A actual direcção começou a ganhar forma em conversas informais entre amigos e antigos dirigentes, com o objectivo de salvar o clube. “O dinheiro que fazíamos em festas ou num bom jogo em casa nem chegava a entrar verdadeiramente no clube. Era canalizado directamente para pagar dívidas”, recorda. Hoje, garante, se não houver imprevistos, as contas ficarão totalmente regularizadas até ao final da época. “Sentimos que a nossa missão está praticamente cumprida”.

Sem apoios directos das autarquias, o GD Pontével tem sobrevivido com receitas do bar, quotas, organização de eventos e alguns patrocinadores. Uma equação frágil para um orçamento anual que ronda os 30 mil euros. “Se num mês não tivéssemos jogo em casa, esse mês era muito complicado”, admite. A direcção enfrentou ainda um revés inesperado quando, após obras de remodelação, os balneários foram inundados por chuvas intensas. A água atingiu cerca de um metro de altura, provocando estragos e obrigando a um esforço financeiro adicional numa fase em que o clube já vivia no limite. O desgaste acumulado pesou na decisão de Ricardo Barros. Depois de anos a viver intensamente o clube, quer agora dar prioridade à vida pessoal e familiar.

Conquistas que ficam para a história

Nem só de dificuldades se fez este mandato. A vitória na Taça Inatel em 2022 permanece como um dos momentos mais marcantes, a par da subida à Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Feitos alcançados com um plantel formado por cerca de duas dezenas de atletas que representam o clube sem qualquer remuneração. Alguns percorrem dezenas de quilómetros para treinar e competir, movidos apenas pela paixão ao futebol e pelo compromisso com a camisola. Na presente época, o GD Pontével ocupa um lugar a meio da tabela da Primeira Distrital. A manutenção é o grande objectivo num campeonato competitivo, onde podem descer até quatro equipas. Ainda assim, a direcção acredita que há condições para garantir a permanência.

A aposta na formação é outro dos pilares estratégicos. A equipa de infantis conta actualmente com cerca de dez atletas, número modesto, mas encarado como semente para o futuro. Num território com vários clubes nas proximidades, captar jovens não é tarefa fácil, mas é vista como essencial para assegurar continuidade. O clube tem cerca de 360 sócios e reúne, em média, entre 150 a 200 espectadores nos jogos em casa. Ricardo Barros reconhece, no entanto, que o envolvimento da população poderia ser maior. Entre os maiores desafios está a substituição do relvado sintético, com quase duas décadas de uso e já bastante desgastado. Um investimento que o clube não consegue suportar sozinho e que dependerá de apoios externos, nomeadamente municipais. Sem intervenção, o campo poderá tornar-se inutilizável. “Daqui a dez anos, gostava de ver um clube estável”, afirma. Num tempo em que muitas colectividades lutam pela sobrevivência, talvez esse seja o maior troféu que o Grupo Desportivo de Pontével pode ambicionar.