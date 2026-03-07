Lesão grave trava época de sonho de Patrícia Sampaio até quase ao final do ano

A judoca olímpica Patrícia Sampaio sofreu uma rotura no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, durante o estágio em Paris, após o Grand Slam na capital francesa, e vai parar quase até final do ano. “O incidente ocorreu durante o Olympic Training Camp de Paris, realizado logo após a participação da judoca no prestigiado Grand Slam de Paris [7 e 8 de Fevereiro]. Após a realização de exames médicos detalhados, foi diagnosticada uma rotura no ligamento lateral interno do joelho esquerdo”, indicou em comunicado a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, clube da judoca.

Na mesma nota, o clube estima que as perspectivas de paragem para o tipo de lesão são optimistas e a judoca, medalha de bronze olímpica em Paris2024 e campeã europeia em título (-78 kg), deverá regressar no último trimestre do ano. “Estima-se que a atleta esteja em condições de regressar à competição activa durante o terceiro trimestre do ano, focada na preparação para os grandes desafios que se seguem no calendário internacional”, acrescenta o clube.

Certa é a ausência na defesa do título Europeu em Abril, em Tbilissi, na Geórgia, e em importantes Grandes Prémios e Grand Slams, bem como no arranque da qualificação para os Jogos Olímpicos Los Angeles2028. Num bom cenário, a melhor judoca portuguesa da actualidade regressará aos ‘tatamis’ a tempo dos Mundiais em Baku, de 04 a 11 de Outubro, competição em que Patrícia Sampaio ambiciona voltar a subir ao pódio, depois de conquistar em 2025 o bronze em Budapeste.

A judoca portuguesa, que ainda lidera o ranking mundial de -78 kg, tem nesta lesão novo contratempo na carreira, durante a qual, e quando mostrava potencial para estar no topo, teve de superar no passado várias lesões graves. De todas as vezes, a judoca persistiu até chegar à elite da modalidade, liderando inúmeras vezes o ranking, com base nos resultados: quarta medalha olímpica do judo português, pódio em vários Grand Slam e Grandes Prémios, bronze e ouro nos Europeus e bronze nos Mundiais.