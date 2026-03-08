uma parceria com o Jornal Expresso
08/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 08-03-2026 12:00

Búzios soma dezenas de pódios e títulos no Campeonato Distrital de Absolutos em Coruche

A equipa de natação da associação de nadadores-salvadores de Coruche voltou a destacar-se em competição distrital, com uma participação marcada por vários títulos, medalhas e recordes pessoais.

A Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche conquistou 74 pódios no Campeonato Distrital de Absolutos, disputado nos dias 28 de Fevereiro e 1 de Março, em Coruche, competição que reuniu atletas dos escalões de juvenis, juniores e seniores. Em simultâneo decorreu uma prova de preparação destinada ao escalão de infantis.
A equipa participou com 26 nadadores e alcançou 35 títulos de campeão distrital, a que se juntaram 26 medalhas de prata e 13 de bronze.
Entre os destaques individuais, David Pacheco venceu todas as provas individuais em que participou, sendo o nadador mais medalhado da competição.
Leonor Martins alcançou a melhor performance por pontos na prova de 1500 metros livres e integrou o grupo das três nadadoras mais medalhadas em prova. Também Sofia Pereira terminou a competição entre as três nadadoras com maior número de medalhas.
No escalão de infantis registaram-se igualmente vários resultados de relevo, com recordes pessoais em quase todas as provas realizadas. Matilde Bibi estabeleceu ainda um novo recorde do clube na prova de 200 metros estilos.

